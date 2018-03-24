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(Görüntülü Haber) Kız arkadaş kavgasında öldürülen çocuk toprağa verildi

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da kız arkadaş tartışmasında Ö

24 Mart 2018 15:55

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da kız arkadaş tartışmasında Ö.T. (17) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen 8\'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman (15) toprağa verildi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi\'ndeki 80\'inci Yıl Ortaokulu önünde dün, iddiaya göre 8\'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman ile bir süre önce okulla ilişiği kesilen Ö.T. arasında kız arkadaş yüzünden kavga çıktı. Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçakla Tamer Salman\'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Salman, götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ÖLDÜĞÜ AKŞAM DEFNEDİLDİ Tamer Salman\'ın ailesi, dün akşam saatlerinde otopsisi tamamlanan Tamer Salman\'ın cenazesini Adana Adli Tıp Kurumu\'ndan aldı. Salman\'ın cenazesini Küçükoba Mezarlığı\'na götüren acılı aile, gözyaşları arasında defnetti. Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan katil zanlısı Ö.T.\'nin ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürüyor.

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