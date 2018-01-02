(Görüntülü Haber) Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa ifade verdi

Haber - Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. hakkında ifade vermek üzere savcılığa geldi. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ\'a 29 Eylül\'de 3.5 milyon lira vergi borcu gelmişti. İddiaya göre vergisini düzenli ödeyen Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.\'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurmuştu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.\'nin ifadesini aldı. Erdal D.\'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı. Avukatıyla birlikte Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Tatlıtuğ, soruşturmayı yürüten savcılığa çıktı.