(Görüntülü Haber) Kitap fuarı çıkışındaki izdiham geç saatlere kadar devam etti

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda gelenler büyük yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Metrobüsü kullananların binlerce kişi, izdihama yol açtı. Metrobüs üst geçidi adeta kilitlendi. Dakikalarca sırada bekleyenlerin için D-100 Karayolu trafiği, polis tarafından durduruldu ve karşıdan karşıya ancak geçilebildi. İzdiham nedeniyle ezilme tehlikesi atlatanlar da oldu. Yaşananlar DHA tarafından havadan da görüntülendi. Haber-Kamera: Enver ALAS - Ali AKSOYER - Yüksel KOÇ , İSTANBUL DHA Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren fuarın düzenlendiği Büyükçekmece\'deki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi\'ne akın etti. Fuar alanına çıkan tüm yollarda araç trafiği yaşandı. Fuar için metrobüsü tercih eden çok sayıda kişi ise izdihama neden oldu. Metrobüs üst geçidi insan seli nedeniyle tıkandı. Üst geçittekiler, bir adım ilerleyebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı. TRAFİK DURDURULDU Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis, kısa bir süre üst geçidin kullanılmasına izin vermedi. Üst geçitteki kalabalığın erimesinin uzaması üzerine bu kez trafik polisleri D-100 karayolu trafiği durdurdu ve yayaların karşıya geçmesini sağladı. Özellikle kadın yol kenarındaki bariyerlerden atlamakta zorlandıkları görülürken polisler de vatandaşlara yardımcı oldu. Trafikteki araç sürücüleri de trafiğin durdurulmasın korna çalarak tepki gösterdi. DEMİR KORKULUKLARA TIRMANDILAR, TEL ÖRGÜLERİ AŞTILAR Metrobüs durağına yoldan girmek isteyenlerle durak içinde bulunanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bazı vatandaşların tehlikeli bir şekilde korkuluklara tırmanarak durağa girdi. Bazıları ise tel örgüleri aşarak içeriye girmeye çalışması tepki çekti. Yaşanan izdiham sonucu bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi geçirdi. Çok sayıda trafik polisi, yoğunluğun azaltılması için yoğun gayret sarfederken, trafiğin aksamaması içinde çekicilerle yol kenarına park edilen araçlar çekiliyor.