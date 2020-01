(Görüntülü Haber) Kitap Ağacı'na yoğun ilgi

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi\'nde yeni yılda kitap okuma farkındalığını artırabilmek amacıyla kitapların üst üste dizilip çam ağacı şeklinde süslenerek oluşturulan Kitap Ağacı, öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları yeni yılda kitap okuma alışkanlığının artması ve dikkatleri kitap okumaya çekmek için 10 gün önce kütüphane içerisinde kitapları çam ağacı şeklinde üst üste koyup süsleyerek \'Kitap Ağacı\' yaptı. Kitap Ağacı\'nı balon ve ışıklarla süsleyen kütüphane çalışanları bulunduğu yerin üstündeki duvarda \'2018\'de bir kitap daha fazla okumaya ne dersin Kütüphanekitapla ilgili düşünce ve görüşlerini kitap ağacına iletebilirsin\' yazısı astı. Kitap Ağacı\'nı gören ve duyan öğrenciler ise kütüphaneye akın etti. Her gün yüzlerce öğrenci okul çıkışı kütüphaneye gelirken, öğrenciler Kitap Ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirip, dilek ve temennilerini yazdıkları küçük not kağıtlarını astı. Kütüphaneye ilgiyi artıran Kitap Ağacı\'nın yılbaşından sonra kaldırılacağı belirtildi. Kitap Ağacı\'nın çok güzel olduğunu söyleyen 6\'ncı sınıf öğrencisi Sude İrem Erdem, Kitap Ağacı\'na yeni yılın herkese mutluluk getirmesini yazdığını ve yeni yılda her zamankinden daha fazla kitap okuyacağını söyledi. \'FARKINI GÖRDÜK\' Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç (47), Çocukların ilgisini çekebilmek ve bir fazla kitap okutabilmek için yılbaşına 10 gün kala bir Kitap Ağacı yaptık. Farkını gördük. Kitap Ağacı\'nı gören çocuklar sınıflarındaki diğer arkadaşlarını da getirdi. Bu sayede bir fazla daha kitabı öğrencilerimize verebildik. Gelen öğrencilerimize kitap ve okumak için düşüncelerini yazarak Kitap Ağacı\'na iliştirme önerilerini bulunduk. Onlar da istek ve temennilerini Kitap Ağacımıza yazdılar. Yılbaşından sonra da kitap ağacımızı kaldıracağız dedi.