(Görüntülü Haber) Kışlada kavga : 7 asker yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'ndeki Çetin Başar Kışlası\'nda vatani görevini yapan askerler arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 7 asker yaralandı. Olay, bu gece Malkara 95\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na bağlı Çetin Başar Kışlası\'nda meydana geldi. Kışlada vatani görevlerini yapan askerler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 7 asker, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı askerler, askeri ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, buradaki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.