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(Görüntülü Haber) Kişisel bakım merkezinde lazer makinesinden yangın çıktı

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe'de kişisel bakım merkezinde lazer makinesinden çıkan yangın korkuya neden oldu

14 Eylül 2017 15:17

Mahsur kalanları itfaiye kurtardı Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe\'de kişisel bakım merkezinde lazer makinesinden çıkan yangın korkuya neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfayenin merdiven aracıyla indirilirken dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın saat 11.00 sıralarında Bağdat caddesi\'nde bulunan 6 katlı binanın 2.katında bulunan kişisel bakım merkezinde çıktı. Lazer makinesinden çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle bakım merkezi bir anda duman kapladı.Yoğun duman nedeniyle içerde büyük korku yaşandı. Çalışanlar ve müşteriler kendilerini dışarı atarken dumandan etkilenenler oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla indirildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulasla hastaneye kaldrıldı.Yangından kurtulan bir kişinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar kadına su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Yangın nedeniyle bakım merkezinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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