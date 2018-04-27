(Görüntülü Haber) Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa devam kararı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel\'in yargılandığı davada, mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 yılının Ekim ayında tutuklanan Gültan Kışanak hakkında 240, Kasım ayında tutuklanan Sebahat Tuncel için de 145 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. \'Terör örgütü kurma ve yönetme\', \'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak\' ve \'örgüt propagandası yapmak\' suçlarından haklarında dava açılan Kışanak ve Tuncel\'in güvenlik gerekçesiyle Malatya\'da yargılandığı davanın 8\'inci duruşması bugün görüldü. Malatya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Tuncel ve Kışanak katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel\'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.