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(Görüntülü Haber) Kısa dönem er, FETÖ'den tutuklandı

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da kısa dönem jandarma er olarak askerliğini yapan M

29 Eylül 2017 23:41

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da kısa dönem jandarma er olarak askerliğini yapan M.A.Y., FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan 26 yaşındaki M.A.Y\'nin, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.Y.\'yi birliğinde gözaltına aldı. Askerin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Emniyette sorgusu tamamlanan M.A.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli asker, nöbetçi mahkemece \'FETÖ/PDY üyesi olmak\' suçundan tutuklandı.
 

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