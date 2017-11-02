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(Görüntülü Haber) Kırşehir'e şehit ateşi düştü

Salih GÜNER / KIRŞEHİR (DHA) Hakkari Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Söz

02 Kasım 2017 19:28

Salih GÜNER / KIRŞEHİR (DHA) Hakkari Şemdinli\'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Söz. Er. Tayfun Kavun\'un Kırşehir\'deki evine ateş düştü. Tayfun Kavun\'un şehadet haberi, merkez Kuşdilli Mahallesi\'nde yaşayan baba Recep ve anne Ayşe Kavun\'a Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç tarafından verildi. Şehidin Kırşehir Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan annesi Ayşe ve işçi babası Recep Kavun, acı haberi alınca gözyaşı döktü. Şehidin evine Türk bayrağı asılarak taziye çadırı kuruldu. Kavun\'un 3 yıldır Hakkari\'de görev yaptığı, 4 ay önce ailesinin yanına gelerek iznini geçirdiği öğrenildi. Şehidin komşusu Duran Aslan, ailenin Neşet Ertaş Kültür Merkezi açılışında Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü ifade ederek, \"Kültür Merkezi açılışında Başbakan Yıldırım\'a, asker oğullarının yanına Hakkari\'ye gitmek istediklerini söylemişlerdi. Yetkililer de biletlerini almışlardı. Gideceklerdi\" dedi.

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