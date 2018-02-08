(Görüntülü Haber) Kırklareli Valisi Çiftçi, suskunluğunu koruyor

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesi kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.\'yü kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddia edilen Kırklareli Valisi Orhan Çitfçi, olayla ilgili suskunluğunu koruyor.



Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.\'yü beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçırdığı, götürdüğü ormanlık alanda dövdüğü iddialarının ortaya çıkmasının ardından sessizliğini koruyor. İçişleri Bakanlığı\'nın hakkında müfettiş görevlendirip, soruşturma başlattığı Vali Çiftçi, bugün gazetecilerin görüşme taleplerini geri çevirdi.



Makamında ilin sorunlarıyla ilgili kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştiren Çiftçi, gazetecilere valilik görevlileri ile gönderdiği haberde konuyla ilgili konuşmayacağını bildirdi.



Orhan Çitfçi, Kırklareli Valiliği\'ne 21 Haziran 2017 tarihinde atanmıştı.