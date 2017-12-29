(Görüntülü Haber) Kırklar Dağı konutlarının yıkımı için 10 günlük süre

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı\'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, sonra mahkemelik olan 725 lüks konutun ilk etabı için yıkım kararı verildi. Sur Belediyesi tarafından 2 gün önce inşaatı yapan Kırklardağı İnşaat Şirketi\'ne gönderilen yazıda, 4 bloktaki 80 konutun 10 gün içinde yıkımının yapılması, aksi takdirde gerekli işlemin Belediye tarafından yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla şirketten tahsil edileceği belirtildi. Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri\'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı\'nda 6 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan 725 konutun yıkımı ile ilgili Sur Belediye Başkanlığı tarafından ilk somut adım atıldı. 2 gün önce (27 Ocak) inşaatı yapan Kırklardağı İnşaat Şirketi\'ne yazı gönderen Sur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Şefliği, konutların ilk etabını oluşturan 80 konutluk 4 bloğun yıkılması için 10 günlük süre (6 Ocak\'a kadar) tanındığını bildirdi. İnşaat şirketine gönderilen yazıda, Bağıvar Mahallesi, 7017 Ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller üzerinde 31 Aralık 2010 tarihinde alınan inşaat ruhsatlarının geçerlilik sürelerinin dolması sebebiyle konutların 15 Kasım 2017 tarihinde İmar Kanunu gereği mühürlendiği kaydedildi. Başkan adına, Sur Belediye Başkan yardımcısı Necmeddin Arslan\'ın imzaladığı yazıda mühürleme işlemi yapılan parsellerle ilgili olarak; Diyarbakır İdare Mahkemesi\'nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi: \"Sur İlçe Belediye Meclisi\'nin 11 Ağustos 2017 tarihli kararı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 15 Eylül 2017 tarihli kararı ile yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İptal edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısında; imar planının iptal edilmesi ve yeniden onaylanma ihtimalinin bulunmaması, İmar Kanununa istinaden uygulaması yapılan işlemlerin İptal edilmesi, bu işlemi takiben 797 ve 798 nolu kök parsellere dönüştürülerek tescil edilmesi, sonuç olarak kök parseller üzerinde bulunan yapıların yasal dayanağı bulunmayan yapı ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiği görüşü belediyemize sunulmuştur. Yukarıda sıralanan izahatlar neticesinde; Bağıvar Mahallesi 7017 Ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller üzerinde yapıların kaçak ve ruhsatsız sayılması nedeniyle İmar Kanunun 32\'nci maddesine istinaden yıkım işlemi yapılacağından tebliğ tarihinden 10 iş günü içinde yapınızın tarafınızca yıkılması gerekmektedir. Aksi takdirde gerekli işlemin Belediyemizce yapılacağı masrafların yüzde 20 fazlasıyla tarafınızdan tahsil edileceği hususunu bilgilerinize rica ederim.\" Yapımı ve mahkemelik olması Diyarbakır\'da tartışma konusu olan konutları alan ve tapusu bulunanların haklarının ne olacağı konusunda ise belirsizlik devam ediyor. 2010 yılında Sur Belediyesi\'nin bölgeyi imara açması ile yaklaşık 370 dönüm arazi üzerinde çok katlı konutların yapımına başlanmış, ardından mahkeme inşaatı durdurma kararı vermişti. Konutlar için ulusal televizyonlara reklam verilirken, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin projeden ev aldığı belirtilmişti. Kısa bir süre önce Diyarbakır\'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kırklar Dağı konutlarıyla ilgili soru üzerine, \"Bir taraftan tarım arazileri üzerine kurulmuş, bir taraftan tescilli eserler üzerine yapılmış yapılardır. Bu kabul edilemez. Efendim \'ben giderim istediğim yere ev yaparım, oldu bittiye getiririm, kanun açıklarından istifade ederim\' diye bu mantık işlediği için buraya bu cesaretle yapmışlar. Hiçbirisi doğru değil bunların. Tarım arazileri üzerine de bina yapılamaz, tescilli olan binaların üzerinde asla bina yapılamaz. Ziyaret yerine bina yapılır mı? Şimdi zaten mahkemelik, hukuki sürecini takip ediyoruz eğer hukuki süreç tamamlanırsa bir an yıkılacak, tertemiz hale gelecek\" demişti. PROJEDEN \'PKK\'YA FON AKTARILDIĞI\' İDDİASIYLA DAVA AÇILDI Kırklar Dağı tepesinde iki şirket tarafından başlatılan 725 konutluk projeden terör örgütü PKK\'ya fon aktarıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, 32 sanık hakkında \'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' ve \'Nitelikli yağma\' suçlarından 15\'er yıldan 25\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede dönemin Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş da sanıklar arasında bulunurken, yargılamaya Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam ediliyor. SOSYAL TESİSLER DE YER ALACAKTI Daha önce kapatılan Bağıvar Belediyesi sınırlarında bulunan Kırklar Dağı, 2001 yılında imara açılmış ve imarda eğitim tesisi olarak gösterilmiş, 2008 yılında imar planı revize edilmiş ve 2009 yılında da yapı için ruhsat verilmişti. Merkez Sur Belediyesi\'nin de onayıyla Kırklar Dağı\'na ilk etapta \'1+1\' ve \'2+1\' olarak 10 katlı, 4 blokta, 80 konut yapılması; ikinci etapta ise 15 katlı bloklarda toplam 600 konut ile birlikte 27 katlı bir otel, yüzme havuzu, tenis kortu, sentetik buz pisti, 2 büyük süs havuzu, amfitiyatro, öğrenci yurdu, alışveriş merkezi, cami, gezi alanları ve park orman yapılması planlanmıştı.