(Görüntülü Haber) Kırkağaç'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Erdinç ALKAN KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) MANİSA\'nn Kırkağaç ilçesinde şiddetli rüzgar yüzünden işyerlerinin tenteleri zarar gördü. Bir ağacın üzerine devrildiği evde ise hasar oluştu. Kırkağaç\'ta dün (pazar) akşam etkili olan şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. İstasyon Mahallesi Mevkii\'ndeki bir evin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, zarar oluştu. Çarşı merkezinde ise işyerlerinin tenteleri koptu. İtfaiye ekipleri, ilçede zarar gören yerlere müdahale ederek gerekli çalışmaları yaptı. İlerleyen zamanda kentte rüzgar etkisini yitirdi, hayat normale döndü.