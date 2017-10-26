(Görüntülü Haber) Kırılan vinç yüzünden panel göçtü: 1 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da bir alışveriş merkezinin ek binasının çatı paneli koyulduğu sırada ağırlık yüzünden vinç kırıldı. Panelin hızla düşmesi sonucu altında kalan 30 yaşındaki İbrahim Gürbüz adlı işçi yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi\'nde bulunan bir alıveriş merkezinin ek binasında meydana geldi. Çatı panelinin bağlı bulunduğu vincin bağlantı yeri ağırlığa dayanamayınca kırıldı. Olay sırasında çöken panelin altında kalan İbrahim Gürbüz adlı işçi yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Gürbüz, tedavi için hastaneye götürüldü. Gürbüz\'ün sağlık durumumu iyi olduğu belirtildi.