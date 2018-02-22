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(Görüntülü Haber) Kırıkkale'deki doğalgaz patlamasında ‘ihmal' araştırılıyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Kurtuluş Mahallesindeki binanın 3’ncü katında, dün gece doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla ilgili ihmal olup olmadığı araştırılıyor

22 Şubat 2018 19:46

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Kurtuluş Mahallesindeki binanın 3’ncü katında, dün gece doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla ilgili ihmal olup olmadığı araştırılıyor. Patlamada yaralanan 10 kişiden 8\'i tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi. Ağır yaralanan Çakır çiftinin tedavisi ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde sürüyor. Kurtuluş Mahallesi\'nde 5 katlı binanın 3\'üncü katında dün saat 23.30 sıralarında, ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonucu enkaza dönen apartman ve yakınında bulunan araçlarda oluşan hasarın boyutu, gündüz saatlerinde gözler önüne serildi. Apartman sakinleri, dün gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekiplerin doğalgazı keserek giden firma çalışanlarını olaydan birinci derecede sorumlu olduğunu öne sürdü. Apartman sakinlerinden Talip Gündoğar, “Her geçen gün burada yol ve buna benzeri çalışmalar oluyor ve haliyle borularda tahribat oluşuyor. Meydana gelen gaz kaçağı ihbarına gelen firma çalışanları gelişi güzel olarak bakıp, bırakıyorlar. Yine aynı durum oldu ve kendilerini aradık, geldiler gazı kesip, ‘Yarın gündüz gözü ile sabah yaparız’ diyerek ayrıldılar. Gece ise beklenmedik patlama oldu. Her şeye rağmen canımızdan olmadık. Malımızdan olduk” dedi. Olaydan ardından Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. DOĞALGAZ FİRMASI AÇIKLAMA YAPTI Olayın ardından Kırgaz Genel Müdürü Selçuk Aksakaloğlu yazılı bir açıklama yaparak, bina sakinlerinden gelen ihbar üzerine dün saat 23.45\'te KırgazAcil 187 ekibinin binaya verilen doğal gaz hattının kapatıldığını söyledi. Aksakaloğlu, “Yapılan ilk müdahaleden yaklaşık 1.5 saat sonra bina içerisinde patlama meydana gelmiş ve ekiplerimiz hemen olay yerine giderek sokaktaki doğal gaz hattını da kapatarak sokağa gaz girişini durdurmuşlardır. Yetkili resmi kurumların olay yeri incelemeleri sonlandıktan sonra ilgili adreste, gerek bina içinde, gerekse sokakta ki doğal gaz altyapı hatları açılarak patlamanın neden olduğu detaylı bir şekilde araştırılacaktır” dedi. HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından patlamanın meydana geldiği alanda hasar gören bina ve araçlarda hasar tespit çalışması yapılmaya başlandı.

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