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(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan 5 kişiyi suçüstü yakaladı

31 Mart 2018 00:01

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler E.D., M.B., H.K., İ.A. ve D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik semtlerinde uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda E.D., M.B., H.K., İ.A. ve D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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