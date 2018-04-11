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(Görüntülü Haber) Kırıkkale'de 'Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi

IRIKKALE (DHA) KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken'in katılımıyla, 'Engelli ve yaşlı Refakat Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi

11 Nisan 2018 20:02

IRIKKALE (DHA) KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken\'in katılımıyla, \'Engelli ve yaşlı Refakat Birimi\'nin açılışı gerçekleştirildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinin bir bölümünde hizmet verecek olan birimin açılışına, Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Ögütken, Vali Yardımcısı Sait Kılınç, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş,davetliler ve engelli vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Öğütken, Bir çok hastanede uygulanıyor ama ilki burada uygulanan bir konu var. İnşallah ailelerde çocuklarını bırakacakları bir projeye imza atacaklar. Biz de hem Sağlık Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak çalışmalara katkıda bulunacağız ve ailelerin hiç olmazsa günde bir gün çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri bir ortamı gerçekleştirmiş olacağız. Özel çocukları olan ailelerimiz hastanelere geldikleri zaman numara almalarına, beklemelerine ihtiyaç kalmadan sıkıntısız bir şekilde onların engellerini de ortadan kaldırarak bu işlemi yapmış olacağız. Yani refakatçilerinin de rahatlıkla faydalanmasını sağlayacağız. Hedefimiz hastaneleri daha iyi, daha güzel hem fiziki ortamını hem de teknolojik ortamlarını daha iyi ortamlara getirmektir dedi. Daha sonra birimin açılışı gerçekleştirildi.

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