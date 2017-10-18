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(Görüntülü Haber) Kırıkkale valisi Haktan Kaçmaz aranan 340 kişi Mobese kameraları sayesinde yakalandı

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Valisi Mehmet İlker Haktan Kaçmaz, kontrol noktaları, mobese kameraları ve plaka tanıma sistemleri sayesinde Kırıkkale'de 2017 yılı Ocak ayından bu yana 170 bin araç ve 440 bin şahıs sorgulandığını, aranan 340 ş

18 Ekim 2017 19:22

Erhan GÖĞEM KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Valisi Mehmet İlker Haktan Kaçmaz, kontrol noktaları, mobese kameraları ve plaka tanıma sistemleri sayesinde Kırıkkale\'de 2017 yılı Ocak ayından bu yana 170 bin araç ve 440 bin şahıs sorgulandığını, aranan 340 şahsın yakalandığını açıkladı. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu Sağlık Caddesi\'ne mobese montajını yerinde inceledi.

Vali Haktan Kaçmaz, kent genelinde mobese kameraları ve plaka tanıma sistemlerinin sayısı arttığını belirterek, \'Mevcut 102 olan mobese sayısı 240\'a çıkartılacak. 11 adet olan plaka tanıma sistemi ise 23\'e çıkarılacak dedi. Haktankaçmaz, burada yaptığı açıklamada, \'Kırıkkale\'miz 43 ilin kesiştiği bir nokta da. Dolayısıyla Kırıkkale\'nin ve civar illerin güvenliği bakımından önemli kritik bir noktadayız. Bu çerçeve de hem il merkezinde hem de yol üzerinde mobese kameraları var. Yine Samsun yolu üzerinde ağırlıklı olarak plaka tanıma özelliği olan kameralar var dedi.

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