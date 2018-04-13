(Görüntülü Haber) Kırdıkları betonun tabla kırılınca altında kaldılar

Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesinde yenilemek için evlerinin çatısındaki beton tablayı kıran 2 kişinin çöken tablanın altında kalması cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. Yaralanan hastaneye kaldırılar 2 kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çınar ilçesinde önceki gün evlerinin çatısını yenilemek için beton tablayı kırmak için 1 katlı evin damına çıkan K.K. ve M.S.A., balyozlarla beton tabloyu kırmaya başladı. Bir arkadaşları bu yıkım işini cep telefonu ile kayşıt ettiği sırada 2 arkadaş üzerinde durdukları ve kırmaya çalıştıkları beton tablanın kırılması ile çöken tablanon altında kaldı. Beton tablanın yıkılması ile evin içerisine düşen 2 kişi yaralanırken, hastanele kaldırılan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan ve büyük bir tehlikenin atlatıldığı olay cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.