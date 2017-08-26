(Görüntülü Haber) Kirazlıtepe'deki eylemcilere polis müdahale etti (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Üsküdar Kirazlıtepe\'de kentsel dönüşüm protestosunda bulunan mahalle sakinlerine polis müdahale etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin son anda gelmekten vazgeçtiği tören alanının çevresinde eylem yapan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde dövizlerle alan çevresinde bulunan grup, polise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bir çevik kuvvet polisi yaralandı. Müdahale sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemciler ara sokaklara girerek uzaklaştı.