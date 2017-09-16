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(Görüntülü Haber) Kiralık otomobildeki cinayete 5 gözaltı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy'un kiraladığı otomobilin arka koltuğunda boğularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

16 Eylül 2017 20:04

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy\'un kiraladığı otomobilin arka koltuğunda boğularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında 268 Sokak\'ta Acısu Nehri kenarında 35 VYA 72 plakalı park halindeki otomobili camları açık olunca, kontrol etmek istedi. Aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişi fark eden polis, 112 Acil Sağlık Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede araçtaki erkeğin öldüğünü tespit etti. Polis, ölen kişinin Muratpaşa İlçesi\'nde oturan Şükrü Mert Ersoy olduğunu belirledi. Mert Şükrü Ersoy\'un, otomobili önceki gün Antalya\'dan kiraladığı tespit edildi. Ersoy\'un cesedi incelemelerden sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Burada savcı tarafından yapılan ilk otopside Ersoy\'un boğazı sıkılıp boğularak öldürüldüğü belirlendi. Mert Şükrü Ersoy\'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheliyi dün akşam gözaltına aldı. Polis merkezinde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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