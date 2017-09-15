(Görüntülü Haber) Kınık hasat festivali sona erdi

Cevdet ŞEN KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Kınık ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Hasat Festivali, 5 gün süren etkinliklerin ardından kapanışı sevilen sanatçı Rafet El Roman\'ın konseriyle yaptı. Kınık Hasat Festivali\'nin son gününde Rafet El Roman sahne aldı. Konseri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Miletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ve çok sayıda vatandaş izledi. Birbirinden güzel şarkılarıyla yaklaşık 10 bin seyirciye unutulmaz bir gece yaşatan Rafet El Roman, izleyiciler arasında fark ettiği down sendorumlu Kemal Can Doğan ile Berkay Yıldırım\'ı sahneye çağırıp onlarla birlikte oynadı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer konser sonunda Rafet El Roman\'a plaket ve Kınık\'ta dokunan kilim hediye etti. KINIKLI ÜRETİCİYE DESTEK Konser öncesi Kınık Belediyesi ile Kınık Çiftçi Malları Koruma Meclisi işbirliği arasında tarımsal destek amaçlı protokolün belge töreni yapıldı. İmzalanan protokol ile çeşitli tarımsal makineler çiftçilerin kullanımına sunuldu. Bu törenin ardından TEOG sınavları ile ilçede bulunan ortaokul ve lise birincilerine küçük altın, festivalin sponsarları olan Sultan Gıda Sanayi ile Polyak Madencilik\'e teşekkür plakatleri İzmir Miletvekili Hamza Dağ, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından verilidi. Törende konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, üreticilerin bereketli bir hasat sezonu yaşamasını dileyerek, Tarım memleketindeyiz. Çiftçilik yaparak çok yoruldunuz böyle bir eğlenceye hakkınız var. Sizin için bu festivali düzenledik. İnşallah bu festival uzun yıllar devam edecek diye konuştu.Gecede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Miletvekili Hamza Dağ ise 6 yıldır milletvekili görevini sürdürdüğünü son 4 aydır ise Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla hizmet verdiğini söyledi. Kınık\'ın son dönemde hızlı bir gelişim gösterdiğini savunan Dağ, şöyle konuştuTOKİ\'siyle, doğalgazıyla, hastanesiyle şu güzel parkıyla ayağa kalkmış, şahlanmış, yoluna devam eden bir Kınık var. Kınık\'ın kurtuluşunu bu festival ile birlikte kutluyoruz. Dağı, ovası, Karaderesi ve tarımsal üretimin yapıldığı köyleriyle bu festival buraya çok yakışacak.