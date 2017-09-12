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(Görüntülü Haber) Kimyasal maddeden 93 kişinin zehirlendiği Aktaş köyünde yaşam normale döndü

SİİRT Merkeze bağlı olan ve dün akşam saatlerinde buldukları bir varilden sızan kimyasal maddeden 93 kişinin zehirlendiği Aktaş köyünde yaşam bugün normale döndü

12 Eylül 2017 15:41

SİİRT Merkeze bağlı olan ve dün akşam saatlerinde buldukları bir varilden sızan kimyasal maddeden 93 kişinin zehirlendiği Aktaş köyünde yaşam bugün normale döndü. Hastaneye kaldırılan 50 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kimyasal maddenin bulunduğu ve zehirlenme vakalarına yol açtığı belirtilen varil ise, incelenmek üzere köyden alındı. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve dün akşam saatlerinde köylülerin bulduğu bir varilden sızan gazdan zehirlenmelerin yaşandığı Aktaş köyünde yaşam bugün normale döndü. Dün kusma ve bulantı şikayetleri ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 93 kişiden 50\'si tedavilerinin bitmesi sonucu taburcu edilip köylerine gönderilirken, 43 kişinin ise, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Köye gönderilen bazı çocukların üzerinde hastanede giydirilen hasta kıyafetlerinin olduğu görülürken, zehirlenmelere yol açan ve içerisinde kimyasal madde olduğu belirtilen varil ise incelenmek üzere köyden alındı. Yaşanan zehirlenme olayını anlatan köylüler, olayın dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldiğini ve köy içerisinde ağır bir kokunun yayıldığını söylediler. Gelen kokudan ilk olarak çocukların etkilendiğini belirten köylüler, \"Köyde ağır bir koku vardı ve bu esnada bazı çocuklar midesi bulanarak kustular ve daha sonra yetişkinler de etkilendi. Bizler çocuklarımızı evlere kapattık ve ambulansların gelmesini bekledik. Ambulanslar geldiğinde köyde bulunan tüm vatandaşların zehirlendiğini gördük, kimisi yerlerde yatıyordu kimileri ise kusuyordu\"dedi.Hastanedeki tedavilerinin arından köylerine geri geldiklerini ancak halen korktuklarını belirten bazı köylüler ise, \"Dün yaşadığımız olayı unutamıyoruz. İlk başlarda ne olduğunu anlamadık ve bir anda herkes kusmaya başladı. Daha sonra buraya ambulanslar ve AFAD ekipleri geldi ve köy boşaltıldı. Bize bunu yapanları bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz\"diye konuştular.

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