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(Görüntülü Haber) Kimsesiz yaşlıların yardımına öğrenciler koştu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 'Geçmişle Gelecek El Ele' projesi kapsamında liseli kız ve erkek öğrenciler, 13 yaşlının evlerini temizledi

16 Şubat 2018 16:12

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, \'Geçmişle Gelecek El Ele\' projesi kapsamında liseli kız ve erkek öğrenciler, 13 yaşlının evlerini temizledi. Öğrenciler yaşlıların sobalarını yakıp, kişisel bakımlarını da yaptı. Alpaslan Mahalle Muhtarlığı\'nın girişimi ile başlatılan ve Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katkı sunduğu proje kapsamında öğretmenlerin de katkı sunduğu proje çerçevesinde marketten alışveriş yapan öğrenciler, aldıklarını çat kapı ziyaret ettikleri yaşlıların evlerine götürüyor. Yaşlıların dertlerini dinleyen öğrenciler, daha sonra bulaşıkları yıkayıp, sobaları yakıyor. Alpaslan Mahalle Muhtarı Fatih Çalışkan, \"Mahallemizde yaşayan kimsesiz yaşlıları tespit ettik. Daha sonra Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yaptığı proje ile kimsesiz yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etti. Mahallemizde 13 kimsesiz yaşlı bulunuyor. Hazırladığımız bu proje ile öğrencilerle birlikte kimsesiz yaşların evini temizliyoruz. Kişisel bakımlarını yapıp, sobalarını yakıyoruz\" dedi. Yaşlıların evlerini temizleyen ve kişisel bakımlarını yapan 11. sınıf öğrencisi Zehra Mert, \"Projede yer almak beni çok mutlu etti ve hayatımında önemli değişiklerin yaşanmasına neden oldu. Sanal dünyanın dışında gerçek dünyanında var olduğunu gördüm. Ziyaret ettiğimiz kimsesiz yaşlıların anlattıkları ile hayatımı daha doğru planlamayı amaç edindim\" diye konuştu. Öğrencilerden Habip Musa Yıldız ise \"Yaşlılar bizlere çok önemli deneyimlerini anlattı\" dedi.

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