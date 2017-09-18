(Görüntülü Haber) Kilis'te yeni belediye binası sözleşmesi imzalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA) KİLİS\'te, ihalesi yapılan yeni belediye hizmet binasının sözleşmesi yapıldı. Belediye Meclis Salonu\'nda gerçekleştirilen törenine; Ak Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir ve Ahmet Polat, belediye meclis üyeleri ile belediye birim müdürleri katıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, yeni belediye binasının akıllı bina olacağını ifade ederek, 3 buçuk yılda büyük mesafeler aldık. Eski binamız Kilis?e yakışmayan, özürlülerin girmesi imkansız yaşlıların dahi zorlandığı bir binadır. Belediyenin temel hizmetleri açısından vatandaşları karşılayıp bir çay ikram etme şansımız yok. Belediyemizin ihalesi yapıldı. Yeni belediye fidanlılığın orada olacak. 10 bin metrakarelik yeni belediye binamızın belediye hizmet taban alanı 2 bin 500 metrekaredir. 7 bin 500 metrekarelik alanda vatandaşlarımızın rahatlığı düşünülerek açık alını 92 araçlık otoparkı, sığınağı, arşiv odası olacak. Zemin katta vatandaşlarımıza yönlendirip isteklerini rahatlıkla yerine getirilecek. Vatandaşlar bütün hizmeti zemin katta alacaktır. Üst katlara çıkmalarına gerek kalmayacak. Belediyenin bütün birimleri yeni binada olacak. 22 milyon 519 bin liraya mal edildi. 25 firma katıldı; 19 firmadan 5 tanesi kaldı. En düşük fiyatı veren firmaya ihalesi yapıldı. 2019 yılında seçim var. 2018 yılının sonunda yeni binaya geçmemiz gerekiyor. Firma süreyi beklemeden bitirmesi gerekiyor dedi. Konuşmaların ardından firma yetkilisi ile Belediye Başkana Hasan Kara arasında sözleşme imzalandı.