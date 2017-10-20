(Görüntülü Haber) Kilis'te, motosiklet denetimi

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS\'te, polis ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Kilis\'te de polis ekipleri çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdi. Polislerin uygulama noktasında durdurduğu motosikletlerin ve sürücülerinin evrakları incelendi. Eksik evrağı bulunan motosikletlerin sürücülerine cezai işlem uygulayan polisler, denetimlerin sıklıkla süreceğini kaydetti.