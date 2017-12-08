(Görüntülü Haber) Kilis'te 'Kudüs' protestosu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Cuma Namazı sonrası Hacı Derviş Camisi\'nde gerçekleştirilen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyelerinin yanı sıra; AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak da katıldı. Ellerinde pankart ve dövizlerle İsrail ve ABD aleyhine slogan atan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen, ABD ve İsrail\'e tepki gösterdi. AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanın yaraladığını ve bölge sorunları derinleştirdiğini savundu.