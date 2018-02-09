(Görüntülü Haber) Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, trafik polisi ekip otomobili, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2\'si polis memuru, 3 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde hastane kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 RB 321 plakalı otomobil ile 79 A 5934 plakalı trafik polisi ekip otomobili, kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla refüje çıkan araçlarda 2\'si polis, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.