(Görüntülü Haber) Kilis'te fener alayı düzenlendi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te Mercidabık Zaferi\'nin 501\'inci ile Fırat Kalkanı Harekatı\'nın 1’inci yıldönümü nedeniyle Mehteran takımı eşliğinde yürüyüş ve Fener alayı düzenlendi



Hacı Cümbüş kavşağında başlayan yürüyüşe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ak Parti Kilis Milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, askerler ve polisler ile vatandaşlarla katıldı. Topluluğun meşale ile yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı\'nda son buldu. Burada düzenlenen program Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Mercidabık Zaferinin Türk ve dünya tarihi açısından önemi konulu konferans verdi. Mehter takımının gösterisinden sonra hafta nedeniyle dereceye girenlere ödül verildikten sonra havai fişek gösterisi yapıldı.