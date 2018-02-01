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(Görüntülü Haber) Kilis'e gece 2 roket atıldı

EV SAHİBİ SABAH FARK ETTİ Taylan YILDIRIM-Burak EMEK-KİLİS (DHA) Suriye'nin terör örgütü PKKYPG mevzilerinden dün gece ateşlenen 2 roket, Kilis kent merkezindeki bir evin duvarı ile zeminindeki dükkana isabet etti

01 Şubat 2018 14:43

EV SAHİBİ SABAH FARK ETTİ Taylan YILDIRIM-Burak EMEK-KİLİS (DHA) Suriye\'nin terör örgütü PKKYPG mevzilerinden dün gece ateşlenen 2 roket, Kilis kent merkezindeki bir evin duvarı ile zeminindeki dükkana isabet etti., İlk roket, Ekrem Çetin Mahallesi\'nde bulunan Mehmet Baloğlu\'na ait evin duvarına isabet etti. Roketin düştüğü anı duymadığını söyleyen Mehmet Baloğlu, Eşim ve çocuklarım yakınlarımın evindeydi. Ben de yalnız kalıyordum. Roket düştüğünü duymadım. Sabah fark edince de polise ihbarda bulundum. Can kaybımız yok. Sağlık osun dedi. Diğer roket ise Barış Mahallesi\'ndeki İbrahim Halil Almaz\'a ait evin zeminindeki dükkana isabet etti. Vatandaşların sabah fark ettiği roketli saldırıların yapıldığı yerlerde polis tarafından inceleme yapıldı. Gece ayrıca Hatay\'ın Kırıkhan ilçesine düştü, bu olaylarda ölen yada yaralanan olmadı.

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