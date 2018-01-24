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(Görüntülü Haber) Kilis'e, Afrin tarafından roket atıldı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi (2)

KİLİS'TE CAMİYE ROKET DÜŞTÜ, YARALILAR VAR Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çamlık Camisi'ne isabet etti

24 Ocak 2018 21:31

KİLİS\'TE CAMİYE ROKET DÜŞTÜ, YARALILAR VAR Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis\'in Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan Çamlık Camisi\'ne isabet etti. Meydana gelen patlamada camide hasar oluşurken, caddede bulunan bazı kişiler yaralandı. En az 10 kişinin yaralandığı belirtilen olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

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