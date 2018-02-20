(Görüntülü Haber) Kilis sınırı teröristlerden temizlendi

Hasan KIRMIZITAŞ- Akın ÇELİKTAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Özgür Suriyie Ordusu (ÖSO) güçleri bugün Kilis’in karşısına düşen birçok noktada kontrolü sağladı. TSK’nın desteklediği ÖSO\'nun bugün 8 köyde denetimi sağlamasıyla birlikte, Türkiye sınırı ile 12 kilometre derinlikteki Afrin\'in Bülbül beldesi arasındaki alan terör unsurlarından arındırılmış oldu. TSK geçen 20 Ocak günü sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye\'nin Afrin bögelsinin teröristlerden arındırılması için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. Harekât kapsamında Afrin’in doğu ve batısından açılan iki ayrı cephe ile düzenlenen operasyonlarda çok sayıda köy ve kritik nokta teröristlerden arındırıldı. Harekât kapsamında bugün TSK desteğiyle operasyon başlatan ÖSO güçleri, Kilis sınırına yakın noktada bulunan teröristlerin denetimindeki köylere birbiri ardına operasyon düzenledi. TSK’nın hava ve karadan ateş desteğiyle onlarca araç ve yüzlerce ÖSO\'lunun katılımıyla yapılan operasyonlarda Dayr Savan, Arap Viran, Ukanlı, Hamlurak, Haykajah, Kila, Marvana ve Şarkanlı köylerinde kontrol sağlandı. Kontrolün sağlandığı köylere ÖSO güçleri üslenirken, hâkim tepelerden de olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçildi. Bu arada gün içerisinde çıkan çatışmalarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yaralanan ÖSO\'lular da ambulanslarla tedavi için hastanelere taşındı. DERİNLİK 12 KİLOMETREYE ULAŞTI Bugün düzenlenen operasyonların ardından ele geçirilen köyler ile Türkiye sınırı ile Afrin’in Bülbül beldesi arasındaki bölge tamamen ÖSO denetimine girmiş oldu. Kilis’e yönelik roket ve havanlı saldırıların yapıldığı bölgeler olarak bilinen alanlar da böylece teröristlerden tamamen temizlendi. Bülbül beldesine kadar olan bölgenin tamamen ÖSO denetimine girmesiyle harekât kapsamında Kilis sınırından ulaşılan derinlik ise 12 kilometreye ulaştı. PYD’LİLERDEN HAVAN VE ROKETLİ SALDIRI Öte yandan, harekât kapsamında TSK desteği ile ilerleyen ÖSO\'nun denetimine giren köylerden çekilen teröristler, daha geride bulunan köyler ile tepelere çekildi. Geri çekilen teröristler kaybettikleri köylerde bulunan ÖSO güçlerinin bulunduğu alanlara ise havan ve roketlerle saldırdı. Arap Boran ve Dikmetaş köyü yakınlarındaki ÖSO güçlerinin bulunduğu bölgeye de PYD/PKK’lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Yaralanan kimsenin olmadığı saldırının ardından, Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından teröristlerin bulunduğu bölge obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.