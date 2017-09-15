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(Görüntülü Haber) Kilis Adliyesi'nde silahlı kavga, yaralılar var (3)

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS Adliyesi'nin içinde çıkan silahlı kavgada yaralananlar oldu

15 Eylül 2017 16:25

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS Adliyesi\'nin içinde çıkan silahlı kavgada yaralananlar oldu. Saat 11.30 sıralarında adliye binası içerisinde birbiri ardına silah sesleri duyuldu. Kim ya da kimlerin kullandığı bilinmeyen silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği kavgada, yaralananlar oldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adliye içi ve çevresinde yoğun önlem alınırken, bazı yaralananların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü görüldü.

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