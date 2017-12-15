(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Ortadoğu Konferansı'nda konuştu (6)

Hakime TORUN - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devletinin başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, \"Trump\'ın Kudüs kararı Ortadoğu\'da ağır aksak da olsa yürüyen barış görüşmelerine darbe vurmuştur. Ortadoğu\'yu kana bulayarak kendi ülkesindeki sıkışıklığı gidermek akıllı bir politikacının başvurabileceği bir yol değildir. Trump, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmiş ABD\'nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız bir arabulucu olmayacağını açıkça ortaya koymuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı\'nca İstanbul\'da düzenlenen \"Ortardoğu Konferansı\"nda konuştu. \"BÖLGEDE AKAN KAN KARDEŞ KANIDIR\" Kılıçdaroğlu, \"Ortadoğu\'nun şu anki durumu hiç de iç açıcı değil. Şu anda etnik ve mezhep ayrımı ateşi Ortadoğu\'nun ortasına düşmüş ve yayılarak herkesi yakmaktadır. Bölge yabancı müdahalelere maruz kalmaktadır. Ortadoğu, Ortadoğulu olmayan ülkelerin güç gösterisi sergiledikleri bir alana dönüşmüş durumda. Bölgede akan kan kardeş kanıdır. Bölge sorunlarına, bölge ülkeleri sabırla, sağ duyulu çabaları ile çözüm üretmek durumundalar. Bu süreci hiçbir ülke tek başına atlatamaz. Ortak akıl ile çözüm üretmeliyiz\" dedi. \"TARİHİ SORUMLULUĞU DA BÜYÜKTÜR\" İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili Kılıçdaroğlu, \"Trump\'ın Kudüs kararı Ortadoğu\'da ağır aksak da olsa yürüyen barış görüşmelerine darbe vurmuştur. Ortadoğu\'yu kana bulayarak kendi ülkesindeki sıkışıklığı gidermek akıllı bir politikacının başvurabileceği bir yol değildir. Trump, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmiş ABD\'nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız bir arabulucu olmayacağını açıkça ortaya koymuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Doğu Kudüs\'ü Filistin Devletinin başkenti olarak tanıma kararı önemli bir adımdır. Tarihi sorumluluğu da büyüktür\" ifadelerini kullandı. \"ARTIK SURİYE KONUSUNDA SİYASİ BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR\" Kılıçdaroğlu, \"Suriye\'deki iç savaşın sona erdirilmesi konusunda her türlü yapıcı katkıyı destekliyoruz. Artık Suriye konusunda siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor. Cenevre görüşmelerinin başarısız olması bizi kaygılandırıyor. Irak\'ın toprak bütünlüğü bizim için önem taşımaktadır. Bugün Irak anayasası temelinde yeniden bir toparlanma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi hükümeti arasında kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi uzun zaman alabilir. Geniş manada Irak\'ın istikrarı ülkemizin de istikrarı anlamına gelmektedir\" diye konuştu. \"MÜSLÜMANLARIN BATI İLE DEĞİL BATININ MÜSLÜMANLAR İLE BİR HESAPLAŞMA DERDİ VAR\" Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Ortadoğu, adeta küresel güçlerin cirit attığı bir satranç tahtasına dönüşmüş durumdadır. Bölge haritaları yeniden çizilmektedir. Küresel emperyalizmin en önemli hedeflerinden birinin de ülkemizin olduğu açıktır. Müslümanların batı ile değil batının Müslümanlar ile bir hesaplaşma derdi var. Bir an evvel şahsi, etnik veya bölgesel ihtiraslardan kurtulup kendimize gelmek zorundayız. Hiç kimse bir başkasının felaketi üzerinden mutluluk inşa edemez ve etmemelidir. Kudüs gibi önemli bir meselede bile yeterince güçlü bir şekilde bir araya gelmemizi sağlayamıyor. Geliyoruz ama kararlı ve caydırıcı adımlar atamıyoruz\" dedi. \"MERAL AKŞENER\'İN ADAY OLMASI HALİNDE SEÇİMLERİ İKİNCİ TURA KALACAK\" İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Nuri Okutan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, \"İYİ Parti, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir fırsattır. Yapılan kamuoyu araştırmaları sayın Meral Akşener\'in cumhurbaşkanlığına aday olmaması halinde Sayın Erdoğan\'ın ilk turda cumhurbaşkanlığına seçilebileceğini, Meral Akşener\'in aday olması halinde ise seçimlerin ikinci tura kalacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı için mümkünse bütün partiler kendi adaylarını çıkarmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adamlık peşinde olan adayın karşısındaki aday kimse o desteklenmelidir. Mevcut yönetimden memnun olmayan kitlelerin ikinci turda sandıkta ittifakı sağlayacağına ve seçimlerin muhalefet tarafından kazanılacağına inanıyoruz\" şeklinde konuştu.