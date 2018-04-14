(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (Ek 3)

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HATAY'DA ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Kasım 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün (27) Hatay'ın Kırıkhan ilçes

14 Nisan 2018 19:47

HATAY\'DA ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Kasım 2017\'de Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük\'ün (27) Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun\'un da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, şehit babası Cuma Küçük\'e sabır diledi. Bahçede Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Bu sırada şehit annesi Ayfer Küçük, \"Oğlum burnumda tütüyor. Şu bayrak direğinin altındaki masada oturup oğlumu anıyorum\" dedi.



Kılıçdaroğlu aileye sabır dileyip, ardından, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 3 Şubat\'ta Kilis\'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine teröristler tarafından atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram\'ın (27), Aktutan Mahallesi\'ndeki ailesini ziyaret etti ve başsağlığı diledi. Aileye Türk bayrağı veren Kılıçdaroğlu daha sonra Hassa ilçesine geçti.

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