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(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Karar tümüyle siyasi bir karardır (3)

"Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır" Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi'ye destek için Ata

09 Aralık 2017 18:03

\"Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır\" Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi\'ye destek için Ataşehir Belediye\'ne geldi. \"HUKUKA AYKIRI BİR KARARDIR\" Kılıçdaroğlu ilk açıklamayı Battal İlgezdi\'nin Avukatı İnal Bektaş ile yaptı. Açıklamada Battal İlgezdi de yer aldı. Avukat Bektaş\'ın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, \"Dün belediye başkanımızla ilgili alınan karar meşru bir karar değil. Hukuka aykırı bir karardır. Tümüyle siyasi bir karardır. Bu özel toplantıyı yapmamızın gerekçesi şu; bütün medya mensuplarının doğru bilgilendirilmesi gerekir. Biz size Ataşehir Belediyesi ile ilgili alınan kararın ne kadar hukuksuz olduğunu bütün ayrıntıları ile size sunacağız. Ben sunmayacağım, bir hukukçu arkadaşımız size sunacak\" dedi. \"VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOKTUR\" Kılıçdaroğlu, \"Bu açıklamayı bir savunma olarak düşünmeyin. Asla bir savunma değil. Sadece ve sadece sizi ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için yapılıyor bu toplantı. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Belediye Başkanımız daha önce medyada yer alan haberler üzerine ve benim isteğimle doğrudan doğruya savcılığa gidip kendisini, ailesini ve yakınlarını ihbar etmiştir. Buyrun her türlü soruşturmayı yapın demiştir. Ve o soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Tamamından da aklanmıştır.\" \"NEDEN CESARET EDİP KARŞIMIZA ÇIKMIYORLAR\" \"Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Yıldırmak istiyorlar, yılmayacağız. Kılıçdaroğlu konuşmasın. Kılıcdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için sonuna kadar konuşacak. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım, vicdanları.Koltuklarında oturup ahkam keseceklerine, hukuk iğfal edeceklerine, neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar. Biz onlara belge gösterdik, oturup onlar da hesabını verselerdi, bizim söylediğimiz gibi, belgeleriyle, dökümanlarıyla. Bizim belediye başkanımız Man Adaları\'nda şirket mi kurdu? Bütün banka hesapları denetlendi, bütün banka hesapları. Yaptığı her alışveriş denetlendi, kredi kartları denetlendi. Denetimden korkmayız. Ama haysiyet cellatlığına da kimse kusura bakmasın gözümüzü kapatmayız. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz ve bunun hesabını da soracağız\" ifadelerini kullandı.

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