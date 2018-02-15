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(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, geçirdiği operasyon sonrası taburcu oldu

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak operasyon geçiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taburcu oldu

15 Şubat 2018 19:29

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak operasyon geçiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taburcu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.30 sıralarında taburcu olduktan sonra Çukurambar\'da bulunan evine geçti. Hastane önünde açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu\'nun bugün sabah saatlerinde idrar yollarındaki bir problem nedeniyle hastaneye geldiğini belirterek, \"Küçük bir cerrahi girişim sonucu şu anda gördüğünüz gibi sağlığı gayet iyi. Sabah geldi şu an da taburcu oldu. Evinde istirahat edecek. Herhangi bir korkacak kaygı duyacak bir durum yok. Çok mutluyuz. Kendisiyle de görüştüm. Biraz önce size de el salladı. Bundan sonra hızla çalışmalarına başlayacak\" dedi. Tezcan, \"Kaç gün istirahat edecek\" sorusuna ise \"Hekimlerin ön göreceği ve kontrolü altında kısa bir süre. Çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Çok kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Eminim salı günü kürsüde göreceksiniz Sayın Genel Başkanımızı\" dedi.

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