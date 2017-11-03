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(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Çöreler Köyünde yer sofrasında

BURSA (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Orhaneli İlçesinin Çöreler Köyünde Kadriye - Mustafa İli çiftinin evine konuk olarak yer sofrasında tarhana, kurufasulye ve bulgur pilavından oluşan akşam yemeğini yedi

03 Kasım 2017 12:26

BURSA (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Orhaneli İlçesinin Çöreler Köyünde Kadriye - Mustafa İli çiftinin evine konuk olarak yer sofrasında tarhana, kurufasulye ve bulgur pilavından oluşan akşam yemeğini yedi.

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BURSA DHACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluOrhaneliKöyünde KadriyeMustafa

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