(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Çöreler Köyünde yer sofrasında

BURSA (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Orhaneli İlçesinin Çöreler Köyünde Kadriye - Mustafa İli çiftinin evine konuk olarak yer sofrasında tarhana, kurufasulye ve bulgur pilavından oluşan akşam yemeğini yedi.