(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Çöreler Köyünde yer sofrasında
BURSA (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Orhaneli İlçesinin Çöreler Köyünde Kadriye - Mustafa İli çiftinin evine konuk olarak yer sofrasında tarhana, kurufasulye ve bulgur pilavından oluşan akşam yemeğini yedi
03 Kasım 2017 12:26
BURSA (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Orhaneli İlçesinin Çöreler Köyünde Kadriye - Mustafa İli çiftinin evine konuk olarak yer sofrasında tarhana, kurufasulye ve bulgur pilavından oluşan akşam yemeğini yedi.
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