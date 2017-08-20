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(Görüntülü Haber) Kibyra'da kazıları sürüyor

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR'un Gölhisar İlçesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

20 Ağustos 2017 14:24

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki Kibyra Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları sürüyor. Kibyra Antik Kenti\'nde kazı çalışmaları sürüyor. Kazıda elde edilen buluntular alandaki depoda temizlendikten sonra kayıt altına alınıyor. Eserler burada etüdlük ve envanterlik olarak ayrılıyor. Envanterlik olan eserler Burdur Arkeoloji Müzesi\'ne gönderiliyor. Geri kalan eserler ise etüdlük vasfına giriyor ve mini bir müze gibi düzenlenen depoda hem ziyaretçilere fikir vermek hem de arkeoloji öğrencielerinin çalışma yapması için sergileniyor. Kibyra kazılarının 2006 yılından bu yana devam ettiğini ve önemli bir aşamaya geldiğini söyleyen depo sorumlusu Gölhisar Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Rstorasyon Programı Öğretim Görevlisi Seyhan Akgül Özarslan, \"Buradaki eserler etüdlük eserler. Bunları gelen ziyaretçilerinde bi fikir edinmesini sağlamak için bu yıl bu şekilde sergilemeyi uygun gördük. Hepsini sergilemek mümkün değil ama en azından pişmiş toprak, cam, metal, kemik eserlerin bir kısmını bu şekilde sergiledik\" dedi.

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