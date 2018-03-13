(Görüntülü Haber) KHK'dan 'nakledilmesi' ibaresi çıkarıldı; Gemlik taşınmıyor (2)

BAŞKAN YILMAZ: DÖNÜŞÜM, TORBA YASAYLA TESCİLLENDİ Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, deprem riski nedeniyle ilçenin, sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önünü açan 696 sayılı KHK\'nın geçici 25\'inci maddesinde yer alan \'İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle\' ibaresinin yeni torba yasayla maddeden çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilçede dönüşümün, torba yasayla tescillendiği belirtilerek, şöyle denildi: “Türkiye’de ilk defa deprem olmadan önlem almak için somut adım atıldı, bu da Gemlik\'e nasip oldu. Bu düzenleme Gemlik için önemli bir fırsattı. Gemlik’in bir başarısıydı. Önemli bir çalışma süreci ve çaba sonrasında, Gemlik\'in adına KHK çıkarıldı. 696 Sayılı KHK\'da yer alan \'Nakil\' kelimesi suiistimal edildi. Siyasi mülahazalar ve söylemler bankaları tedirgin etti, kredi hususunda problemler yaşandı. Emlak sektörü de ister istemez bu durumdan olumsuz etkilendi. Gemlik\'in önünü açan bir düzenlemenin daha fazla polemik konusu olmaması, emlak sektörünün ve bankacılık sektörünün kaygılarını gidermek için Torba Yasa ile KHK\'da yer alan \'Nakledilmesi\' ibaresi ‘dönüşüm ve yeni yerleşim’ olarak değiştirildi. Böylelikle en baştan beri telaffuz ettiğimiz ve yapmayı düşündüğümüz dönüşüm ve yeni yerleşim ibaresi yasaya eklenmiş oldu. Gemlik\'te evvelce başladığımız ve uyguladığımız dönüşüm, resmiyet kazanmış oldu. Gemlik için deprem olmadan önlem almaya yönelik özel yasa çıkaran Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu\'na, Bakanlarımıza, bölge milletvekilimize ve tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Artık Gemlik\'in önü de açık, ufku da açık. Merkezi Hükümet, Büyükşehir ve Belediyemiz yatırımlarıyla her gün daha da yaşanabilir hale gelen Gemlik\'imiz bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Gemlik halkımıza ve ülkemize hayırlı olsun.” Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)