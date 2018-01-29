(Görüntülü Haber) Keziban anne doktorların doğru kararı ile hayata tutundu

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde doğum sonrası kanaması durmayan 37 yaşındaki Keziban Çatalsakal, doktorların verdiği doğru karar sayesinde hayata tutundu. Hastanın Gökçeada\'dan anakaraya sevkinin hava ambulansıyla yapılmasının kan değerleri düşük olduğu için yüksek irtifanın hayati tehlike yaratacağına karar veren doktorlar, kara ambulansıyla nakledilen Çatalsakal\'ı Çanakkale\'deki hastanede ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu. Gökçeada ilçesinde oturan evli bir çocuk sahibi Keziban Çatalsakal, 18 Ocak saat 23.20 sıralarında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Gökçeada Devlet Hastanesi\'ndeki doğumun ardından yapılan müdahalelere rağmen Postpartum (doğumsonu) kanaması durmayan hasta Keziban Çatalsakal\'ın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne nakline karar verildi. Hava muhalefeti nedeniyle hastanın nakli için deniz ambulansı çıkış yapamadı. Hastanın hava ambulansı helikopter ile nakli gündeme geldi. Bu sırada hastane yönetimi ve doktorlar arasında yapılan görüşmede, kanamaya bağlı olarak kan basıncı düşük olan Keziban Çatalsakal\'ın helikopterle sevkinin hayati risk taşıyabileceği gerekçesiyle, karayolu ambulansıyla nakline karar verildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., özel olarak feribot seferi düzenledi. Gökçeada Devlet Hastanesi\'nden ambulansla alınan hasta, doktor ve 112 acil servis ekibi eşliğinde feribot ile Kabatepe limanına getirildi. Ardından gece yarısı saat 02.36\'da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne ulaştırıldı. Hastanede Kadın Doğum Uzmanları Uzm. Dr. Serkan Ertuğrul, Uzm. Dr. Serhat Çeliker, Uzm Dr. Enzar Töre ve Anestezi Uzmanı Dr. Süleyman Yeyen\'in yer aldığı 4 saat süren bir operasyon sonrası hasta Keziban Çatalsakal, tekrar sağlığına kavuştu. BAŞHEKİM ÇÖMEZ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ Hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, Keziban Çatalsakal\'ı odasında ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başhekim Çömez, \"Hastamız ayın 18\'inde acil doğum esnasında bir kanama nedeniyle acil bir operasyona alındı. Kanaması için gereken müdahale yapılmasına rağmen hastanın kan durumunun daha kötüye gitmesi nedeniyle hastanemize sevk talebinde bulundu. Düşük kan seviyelerinde yüksek irtifanın hastaya zarar verebileceği düşünülerek kara ambulansıyla hastanemize nakledildi. Nakil sırasında ambulanstaki arkadaşımız hastamızın solunumu durması nedeniyle erken entübe ederek hastamızın hayati fonksiyonları korudu. Hastamız hastaneye nakledildiğinde yaşam için minimum düzeyde bir kan düzeyine sahipti. Önceden önlem alan doktorlarımız acil müdahale ederek, hastamız operasyona hazırlandı. Gerekli kan takviyeleri yapıldıktan sonra başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu\" dedi. Keziban Çatalsakal ise, \"Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Onların müdahalesi ile hayattayım. Yeniden doğmuş gibiyim. Çok güzel bir duygu\" diye konuştu. Keziban Çatalsakal ve eşi Gökçe Çatalsakal, kardeşleri Ömer Filiz, Lütfi Filiz ve Zühre Ağaç hekimlerine ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.