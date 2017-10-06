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(Görüntülü Haber) Kestiği ağacın altında kalıp, öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesi'nde evli ve 1 çocuk babası 27 yaşındaki Bilal Kapusuz motorlu testere ile kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

06 Ekim 2017 18:39

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesi\'nde evli ve 1 çocuk babası 27 yaşındaki Bilal Kapusuz motorlu testere ile kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Akça Köyü\'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Bilal Kapusuz dedesi Yusuf Kapusuz’a ait tarladaki söğüt ağacını kesmek için araziye gitti ve motorlu testere ile ağacı kesmeye başladı. Kapusuz bu sırada kestiği ağacın altında kaldı. Olay sırasında torununun yanında bulunan Yusuf Kapusuz onu ağacın altından çıkaramayınca köye dönerek yardım istedi. Sağlık ekiplerine haber verilirken, tarlaya giden köylüler Bilal Kapusuz’u ağacın altından çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kapusuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemi yapılan Bilal Kapusuz bugün köyünde toprağa verildi.

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