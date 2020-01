(Görüntülü Haber) Kesikbaş cinayeti kurbanının eşi: Kocamı Nevin öldürmedi

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider\'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım\'ın yerel mahkemede yeniden yargılanması sürerken, Nurettin Gider\'in annesi Zeynep Gider ile eşi Kezban Gider, kararı değerlendirdi. 2 çocuk annesi Kezban Gider, \"Kocamı Nevin öldürmedi. Onu oraya götürüp öldürdüler. Nevin\'in annesi, babası, kayınpederi ve kayınbiraderi hepsi bu işin içerisinde\" dedi. Anne Zeynep Gider ise kadın kuruluşlarının Nevin Yıldırım\'a desteğine, \"Bir de benim yerime koysunlar kendilerini. Hep Nevin\'e destek oluyorlar. Ben de kadınım, gelsinler bir de bize destek olsunlar\" diye tepki gösterdi. Yalvaç İlçesi\'ne bağlı Koruyaka Köyü\'nde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü 35 yaşındaki Nurettin Gider\'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 25 Mart 2015 tarihinde \'tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Kararı temyiz eden Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım\'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. \'3 YIL TECAVÜZ MÜ OLUR?\' Nurettin Gider\'in annesi 62 yaşındaki Zeynep Gider ile eşi 41 yaşındaki Kezban Gider, kararı değerlendirdi. Oğlunun öldürüldüğü günden bu yana her gün gözyaşı döktüğünü söyleyen Zeynep Gider, \"Çocuğuma kendi günahlarının bedelini ödettiler. Neymiş, tecavüz etmiş. 3 sene boyunca bir insan bir insana tecavüz edebilir mi? Tecavüz ettiği birinin yanına 3 sene gidip gelebilir mi? Benim çocuğum suçluysa suçun büyüğü o kadında. Olaydan 2 gün önce bunlar durmadan kıza telefon açtırıp oğlumu çağırttılar. Amaçları öldürmekti. Oğlum gitmedi. \'Kendin gel ben deli miyim oraya gelecek\' dedi. 2 gün önce saat 02.00\'de gitmeyen adam olay gecesi saat 21.00\'de gider mi? Oğlumu zorla olay yerine götürüp orada ne ettilerse ettiler\" dedi. KADIN KURULUŞLARINA SİTEM Kadın kuruluşlarının Nevin Yıldırım\'ın salıverilmesi için destek vermesine de tepki gösteren Zeynep Gider, şunları söyledi: \"Ben bir anayım. İçim yanıyor. Onlar da kadın, onların çoluğu çocuğu yok mu? Kendi çocuklarının başına gelse böyle yapabilirler mi? Bir de benim yerime koysunlar kendilerini. Hep Nevin\'e destek oluyorlar. Ben de kadınım, gelsinler bir de benim halimi görüp, bize destek olsunlar.\" Olaydan bu yana büyük zorluklar içerisinde yaşadıklarını ve stresten hasta olduğunu aktaran Zeynep Gider, \"Her gün gözyaşı döküyoruz. Evimize bile giremiyoruz. Bir gün evdeysek ertesi gün kendimizi dışarı atıyoruz. 3 torba ilacım var. Bize yazık değil mi?\" diye konuştu. \'GERÇEK SUÇLULAR ORTAYA ÇIKACAK\' 2 çocuk annesi Kezban Gider ise Yargıtay\'ın bozma kararını, \"Ben bu olay olduğu günden bu yana \'adalete güveniyorum\' dedim. Bu ülkede adalet olduğuna inanan milyonda bir insan varsa onlardan biri benim. Biliyorum ki bir gün gerçek suçlular ortaya çıkacak ve cezalarını çekecek. Kocamı Nevin öldürmedi. Onu oraya götürüp öldürdüler. Nevin\'in annesi, babası, kayınpederi ve kayınbiraderi hepsi bu işin içinde. Nevin\'i isterse tahliye etsinler umurumda değil. Benim onunla derdim başka\" sözleriyle değerlendirdi. \'İTİRAF EDECEĞİNE İNANMIYORUM\' Cinayeti Nevin Yıldırım\'ın işlemediğini savunan, ancak bu konuda bir itiraf da beklemediğini anlatan Kezban Gider, \"Nevin\'in buradaki hayatı hapishaneden farklı değildi. Çıksa daha da kötü durumda olacağını biliyor. Zaten Nurettin\'e sürekli \'beni buradan kurtar\' deyip duruyordu. Buraya gelemezdi, gelse ya o ölürdü, ya ben ölürdüm. O nedenle itiraf edeceğine inanmıyorum\" dedi. \'ÖPÜŞÜRKEN YAKALAYANA KADAR DA İNANMAMIŞTIM\' Nevin Yıldırım\'ın eşiyle ilişkisi olduğunu duyduğunda asla inanmadığını ve söyleyenlere tepki gösterdiğini belirten Kezban Gider, \"Ta ki Antalya\'da pamuk toplamaya gittiğimiz yerde kaldığımız evde onları öpüşürken yakalayana kadar inanmamıştım\" diye konuştu. \'NEVİN\'İN EŞİ BENİ ADLİYEDE TEHDİT ETTİ\' Köyde birçok insanın olayla ilgili bilgileri olduğunu ancak konuşmadıklarını savunan Kezban Gider, şöyle dedi: \"Tehdit edildiklerini düşünüyorum. Nevin\'in eşi İ. beni adliyede tehdit etti. \'Kocan gibi senin de kafanı keseceğim\' dedi. Bunu hakimi de savcısı da duydu. Bunlardan her şey beklenir. Çocuğu bile satmaya kalktılar. Evi yakıp bizim üzerimize yıkmaya kalkıştılar. O ev tam 6 kez yakıldı.\"