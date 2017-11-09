T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Keşan’da yoğun sis

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi

09 Kasım 2017 14:33

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Keşan ilçe merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sis nedeniyle trafikte olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNEnin KeşanKeşanSisYoğunEmniyet MüdürlüğüBölge TrafikDenetlemeAmirliğiYetkililer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24