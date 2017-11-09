(Görüntülü Haber) Keşan’da yoğun sis

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.



Keşan ilçe merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sis nedeniyle trafikte olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

