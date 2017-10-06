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(Görüntülü Haber) Keşan'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde jandarma tarafından durdurulan 3 araçta yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak isteyen 33 kaçak yakalanırken, 3 organizatör gözaltına alındı

06 Ekim 2017 19:38

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde jandarma tarafından durdurulan 3 araçta yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak isteyen 33 kaçak yakalanırken, 3 organizatör gözaltına alındı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'nden Keşan yönüne giden 31 yaşındaki Ş.M. yönetimindeki 11 SK 293 plakalı otomobil, 41 yaşındaki B.K. idaresindeki 34 TAZ 61 plakalı ticari taksi ve 27 yaşındaki E.K. yönetimindeki 34 HY 4616 plakalı minibüsü Yenimuhacir Kavşağı\'nda durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak isteyen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 9\'u kadın 33 kaçak yakalandı. Kaçaklar ve 3 organizatör gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü?ne teslim edildi. Şüpheliler Ş.M., B.K. ve E.K ise ifadelerinin alınmasının ardından Keşan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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