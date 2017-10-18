(Görüntülü Haber) Kerkük'te peşmerge sonrası güvenlik önlemleri artırıldı

İrfan Sapmaz / Kerkük, 18 Ekim (DHA) - Kerkük\'ün Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Birlikleri müdahalesi sonrasında peşmerge kontrolünden çıkmasının ardından olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kerkük\'ün Süleymaniye, Erbil ve Bağdat yönünden tüm giriş-çıkışlar kontrol altına alındı. Kontrol noktalarında, Bağdat\'tan kente dönen Türkmen ve Araplara yapılan kimlik kontrollerinin ardından Kerkük\'e giriş izni veriliyor. Kerkük içinde ise gün boyunca Irak ordusu askerleri, Türkmen Haşdi Şabi Birlikleri, federal güçler ve polis kuvvetleri ortaklaşa şehir içerisinde ağır makinalı silahlarla döşenmiş araçlarla devriye gezdiler. Akşam saatlerinde yaklaşık 20 araçlık bir konvoyla Hükümet Meydanı’na yakın bir bölgede, yanında bulunan yerel komutanlarlar birlikte gazetecilere konuşan Haşdi Şabi Birliklerinin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, Kerkük\'te güvenliğin tamamen sağlandığı yönünde bilgiler verdi. Kerkük’te halk, araçları ile ailece caddelerde turlarken ve aralarında havaya ateş açarak sevinç gösterilerinde bulunanlar oldu. Bu sevinç gösterileri sırasında Hükümet Meydanı’na yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir iş merkezinin çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle yaklaşık bir saat sonra söndürülebildi. Kerkük\'ün hemen hemen bütün caddelerindeki iş yerlerinin ise açık olduğu görülürken gün içinde pek çok restoranın kapalı olması sebebiyle açık olan restoranlarda yoğunluk yaşandı.