(Görüntülü Haber) Kerkük'te bombalı çifte saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Burak EMEK/ERBİL, (DHA) - IRAK\'ın Kerkük kentinde düzenlenen intihar ve bombalı araç saldırılarında 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.



Bombalı saldırılar, Kerkük Nüfus Müdürlüğü ve Haşdi Şabi\'nin \'karargah\' olarak kullandığı Kürdistan Demokratik Partisi\'nin (KDP) eski binasının yakınlarında meydana geldi. İlk patlamanın Atlas Caddesi\'ndeki nüfus müdürlüğü binasının önünde yaşandığı ve bunun intihar saldırısı olduğu belirtildi. Bu patlamanın ardından 16 Ekim günü Kerkük\'e giren Haşdi Şabi\'nin \'karargah\' olarak kullandığı KDP\'nin eski binasına yönelik bombalı araç saldırısı yapıldı. İlk belirlemelere göre, iki ayrı saldırıda 5 kişi, ölürken, 7 kişi de yaralandı. İkinci patlamadan sonra kısa süreli bir çatışmanın yaşandığı da öğrenildi.