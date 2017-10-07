(Görüntülü Haber) Kepçe su borusunu patlattı; cadde göle döndü

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA Kartal\'da internet hattının döşenmesi için yapılan çalışma sırasında iş makinesinin içme suyu hattını patlaması sonucunda cadde göle döndü. Kartal Atalar Mahallesi Çanakkale caddesinde internet hattının döşenmesi için yapılan çalışma sırasında su borusu patladı. Patlama sonrası tazyikli su nedeniyle cadde göle döndü. Tazyikli suyun gücünün azaltılması için patlayan borunun üzeri iş makinesinin kepçesiyle kapatıldı. Ancak bu da suyun sızmasına engel olamadı. Yaklaşık yarım saat boyunca tonlarca su diğer cadde ve sokakları bastı. Tadilat çalışmaları için ana vana kapatıldı ve suyun akışı kesildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.