(Görüntülü Haber) Kentsel dönüşümde anlaşamayınca susuz kaldılar

Hasan Demirbaş -Emrah Gül DHA ANTALYA\'da yaşadıkları binanın riskli yapı ilan edilmesinin ardından kentsel dönüşüm için müteahhitlerin yanı sıra kendi aralarında anlaşamayan vatandaşların suyu, yasal sürede binayı boşaltmadıkları için kesildi. Vatandaşlar su ihtiyaçlarını, 200 metre uzaklıkta parkın içindeki çeşmeden bidonlarla karşılıyor. Antalya\'nın Muratpaşa İlçesi\'nde Duriye Baycın Apartmanı\'nda yaşayan vatandaşlar su kesintisi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Yaşadıkları apartman riskli yapı grubunda çıkınca apartman sakinleri kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerle görüştü. Ancak apartman sakinleri müteahhitlerin yanı sıra kendi aralarında da anlaşamadı. Apartman sakinleri yasada riskli binayı boşaltma süresini aşınca da Muratpaşa Belediyesi\'nin isteği ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) binanın suyunu kesti. Henüz apartmanda oturmaya devam eden vatandaşlar, su ihtiyaçlarını karşılamak için 200 metre uzaklıktaki Beş Şehitler Parkı\'ndaki çeşmeden karşılıyor. Çoğu 65 yaş üstü olan vatandaşlar, her gün ellerinde bidonlarla çeşmeden sularını doldurduktan sonra evlerinin yolunu tutuyor. BAYRAM SONUNA KADAR SÜRE Apartman sakinlerinden 65 yaşındaki emekli Ömer Sağmanlıgil, yasaya göre kanunun öngördüğü süreyi tükettiklerini söyledi. Yasaya göre zorla evden çıkarmaların başlayacağını belirten Sağmanlıgil, bu kapsamdan önce sularının kesildiğini söyledi. Sağmanlıgil, ?Antalya\'nın sıcağında susuz kaldık. Önümüzde de Kurban Bayramı var. Muratpaşa Belediyesi\'nden sürenin uzatılmasını istedik ancak yetkililer uygun görmedi. Müteahhittiler de bizim buranın nasıl olacağını bir türlü anlamadı. Komşularla da bazı anlaşmazlıklar var. Bu yüzden süre uzadı. Bir haftadır sularımız kesik. İsteğimiz idarenin bayram nedeniyle biraz daha süre tanıması. Ondan sonra biz de taşınacağız\" dedi.