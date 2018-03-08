(Görüntülü Haber) Kentin sokakları İbrahimoğlu'na emanet

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'nın sokakları, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcılığına atanan Ümran İbrahimoğlu\'na emanet. Toplum Destekli Şube Müdürüyken Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde Yunuslar, Güvenlik Timleri ve Asayiş ekiplerinin başına getirilen Ümran İbrahimoğlu, başarıları ile adından söz ettiriyor. Üzerinde üniforması ile zaman mefhumu gözetmeden başarıyla görev yapan Ümran İbrahimoğlu, görevi sırasında halkın ilgisiyle yoğun karşılaştığını belirtti. İbrahimoğlu, vatandaşlara güven, suçlulara korku veren bir yönetimle görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti Bize duymuş oldukları güven duygusunun vermiş olduğu cesaretle 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıyoruz. Bu uğurda canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Başta kadın meslektaşlarımızın olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutluyorum. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canımızı vermeye her zaman hazırız.