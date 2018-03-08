T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kentin sokakları İbrahimoğlu'na emanet

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA'nın sokakları, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcılığına atanan Ümran İbrahimoğlu'na emanet

08 Mart 2018 19:53

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'nın sokakları, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcılığına atanan Ümran İbrahimoğlu\'na emanet. Toplum Destekli Şube Müdürüyken Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde Yunuslar, Güvenlik Timleri ve Asayiş ekiplerinin başına getirilen Ümran İbrahimoğlu, başarıları ile adından söz ettiriyor. Üzerinde üniforması ile zaman mefhumu gözetmeden başarıyla görev yapan Ümran İbrahimoğlu, görevi sırasında halkın ilgisiyle yoğun karşılaştığını belirtti. İbrahimoğlu, vatandaşlara güven, suçlulara korku veren bir yönetimle görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, şöyle devam etti Bize duymuş oldukları güven duygusunun vermiş olduğu cesaretle 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıyoruz. Bu uğurda canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Başta kadın meslektaşlarımızın olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutluyorum. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canımızı vermeye her zaman hazırız.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARI Mehmet KILIÇASLAN ANTALYADHA ANTALYAEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdür YardımcılığınaToplum DestekliMüdürüyken AsayişMüdürlüğü Yunuslar Güvenlik TimleriAsayişBuAllahBaştaMart Dünya Kadınlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24