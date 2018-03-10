(Görüntülü Haber) Kendisini köpeklerden kurtaran şehit polisin resmini yaptı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan parkinson hastası ve amatör ressam Hamdi Erdoğan (57), 2 yıl önce kendisini köpeklerin saldırısından kurtaran ve geçen salı günü kimlik sorgulaması yaptığı sırada uğradığı bıçaklı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Çelik\'in (47) resmini, bir elektrik trafosunun üzerine çizdi. Polis memuru Mehmet Çelik, geçen salı günü Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaparken, yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan\'ın bıçaklı saldırısına uğrayıp, şehit oldu. Olayda polis memuru Osman Çoban da bıçakla yaralandı. Ceyhan ise vurularak yaralı yakalandı ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Mehmet Çelik, İzmir\'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. ÇOK ÜZÜLDÜ Parkinson hastası olan ve ilaçlarını kullanmadığı takdirde hareket kabiliyeti kısıtlanan Hamdi Erdoğan, basında yer alan haberlerden, şehit olan Çelik\'in, 2 sene önce gece saatlerinde köpeklerin saldırısına uğradığında kendisini kurtaran, tüm ihtiyaçlarını giderdikten sonra evine bırakan polis memuru olduğunu gördü. Çocukluğundan beri amatör olarak resimle uğraşan Hamdi Erdoğan, Çelik\'in şehit olmasından çok etkilendi. Büyük üzüntü yaşayan Erdoğan, şehidin resmini, Bornova\'daki 4\'üncü Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir trafoya yapmak istedi. Daha önceden de, sanayi sitesindeki dükkanların dış cephelerine Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı ve Bayraklı ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Fethi Sekin\'in resimlerini yapan Erdoğan için, boya masrafını da sanayi sitesi esnafı karşıladı. Erdoğan da şehit polisin resmini yaptı. Emekli olduktan sonra parkinson hastalığına iyi geldiği için doktor tavsiyesiyle resim yapmaya ağırlık verdiğini ve birçok okulun kendisini arayıp resimler çizdirmek istediklerini anlatan Erdoğan, \"Sağolsunlar sanayi esnafı benim masrafımı karşılıyor ben de dükkanların, trafoların cephelerine resimler çiziyorum. Son olarak, beni köpeklerden kurtaran Mehmet kardeşimin resmini yaptım, kendisinin çok iyi ve fedakar bir insan olduğunu duydum. Şehadet haberini alınca, ailesinin yanına da gidip başsağlığı dileklerimi bildirdim. Kendisine rahmet diliyorum, ruhu şad olsun\" dedi. 4\'üncü Sanayi Sitesi esnafından Esat Çelik (35) ise, \"Hamdi ağabeyin kalbinin güzelliği, yaptığı resimlere yansıyor. Kendisi çok iyi kalpli bir insan. İleri derecede parkinson hastası olması ve ilaçlarını almadığı taktirde adım atmakta bile zorlanmasına rağmen, böyle resimler yapıyor. Biz de esnaf olarak, elimizden geldiğince ona yardım ediyoruz\" dedi.